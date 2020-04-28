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Венедіктова відреагувала на акцію протесту біля свого будинку

Вівторок, 28 квітня 2020, 01:40
Венедіктова відреагувала на акцію протесту біля свого будинку

Генпрокурор Ірина Венедіктова відреагувала на акцію протесту активістів ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк".

Джерело: Венедіктова у Facebook

Пряма мова: "Правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики, не плюють в пісочниці, не лякають пенсіонерів ...

Правозахисники - це зовсім про інше.

Орган досудового розслідування, відреформована прокуратура і відреформований суд - це не те, 2 роки розслідування, кількість слідчих і прокурорів, що врази перевищує кількість осіб з файерами - це не те, є тільки власне бачення як має бути ..., але це також неточно.

55 томів справи - не цікавить.

Ви хочете правди? - Почався процес ознайомлення з матеріалами слідства".

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Що цьому передувало: 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – голова Херсонської облради Владислав Мангер.

Активісти обурилися такому рішенню і висловили своїх претензії. Зокрема, їх не влаштовує рішення про завершення досудового розслідування.

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс генпрокуроранапад на ГандзюкЗеленський
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