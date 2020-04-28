Генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на акцию протеста активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", которые пришли под Офисом президента.

Источник: Венедиктова у Facebook

Прямая речь: "Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров ...

Правозащитники - это совсем о другом.

Орган досудебного расследования, видреформована прокуратура и видреформований суд - это не то, 2 года расследования, количество следователей и прокуроров, что в разы превышает количество лиц с файерами - это не то, есть только собственное видение как должно быть ..., но это также неточно .

55 томов дела - не интересует.

Вы хотите правды? - Начался процесс ознакомления с материалами следствия".

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Что этому предшествовало:

27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и конечный заказчик - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

Активисты возмутились такому решению и высказали свои претензии. В частности, их не устраивает решение о завершении досудебного расследования.