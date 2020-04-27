Активісти незадоволені фіналом розслідування вбивства Гандзюк: вимагають пояснень Зеленського

Активісти "Хто замовив Катю Гандзюк" вважають, що офіс генпрокурора "злив" справу про розслідування вбивства активістки, на їхню думку, замовник злочину Владислав Мангер домовився з прокуратурою на найвищому рівні.

Джерело: Facebook-сторінка "Хто замовив Катю Гандзюк"

Дослівно: "Друзі, разом із вами ми зробили дуже багато аби покарати усіх причетних до вбивства Катерини Гандзюк. Сьогодні справу злили.

Нас із вами вчергове годують лайном... Володимир Зеленський обіцяв посадити вбивць Каті Гандзюк. Зеленський привів до влади Ірину Венедіктову, яка всього за 40 днів розвалила справу і тепер діє в інтересах замовників та організаторів вбивства Каті.

Будемо вимагати у президента пояснень".

Деталі: Активісти повідомили, що влаштують акцію о 19.00 год біля Офісу президента.

На їхню думку, винним вдалося домовитися із генпрокурором Венедіктовою і справу "злили".

Зокрема, їх не влаштовує рішення про завершення досудового розслідування, тому що:

До кінця розслідування ще три місяці. Слідчі дії та негласні слідчі дії - незавершені. Не завершили навіть ті слідчі дії, які були ініційовані потерпілими і клопотання по яким були задоволені.

Передати справу до суду "як є" (без збору додаткових доказів) уже дуже довго просять адвокати одного із замовників вбивства - Владислава Мангера. Розраховуючи таким чином на виправдовувальний вирок;

ГПУ підтримала вимоги адвокатів Мангера;

Організатор злочину Олексій Левін так і не дав свідчень і заявив про відмову співпраці зі слідством;

Павловський також не дав жодних свідчень.

Активісти вважають, що Мангер заплатив Левіну та його рідним за мовчання.

Також вони стверджують, що Мангер домовився з ОГП на найвищому рівні: "Інакше важко пояснити навіщо слідству нехтувати 3-ма місяцями, які залишились для збору доказів і обривати слідчі дії".

Крім того активістів не влаштовує те, що досі немає клопотання в суд на відсторонення Мангера від посади, адже одного разу "він не прийшов до суду, а потім показував довідку з лікарні, яка підпорядковується обласній владі, невідстороненим представником якої він власне є".

Також немає підозри правоохоронцю, який сказав Левіну тікати з країни. Ця справа у ДБР.

Під час брифінгу не звучало інформації про причетність чи не причетність до злочину колишнього голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва та ексзаступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука.

Що було раніше: 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – голова Херсонської облради Владислав Мангер.

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