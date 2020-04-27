СБУ завершила розслідування "справи Гандзюк": кінцевий замовник - Мангер

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Понеділок, 27 квітня 2020, 16:05
Мангеру і Левіну оголосили підозру

Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк.

Джерело: очільник СБУ Іван Баканов, якого цитує пресслужба відомства, Офіс генпрокурора

Пряма мова: "Усі матеріали готові, співробітники СБУ фахово зробили свою роботу й зібрали доказову базу, яка дасть можливість чітко довести позицію обвинувачення в суді. Сподіваюся, що ця справа буде розглянута першочергово. Виконавці та замовники вбивства Катерини Гандзюк отримують заслужене покарання".

Деталі:  Згідно з повідомленням СБУ, за версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті.

Мангер і Левін підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Слідчі СБУ повідомили підозрюваним, їхнім захисникам, потерпілим та їхнім представникам про завершення досудового розслідування.

 
Левін - під вартою, Мангер - під заставою на волі

Всім сторонам надано доступ до матеріалів слідства. Після того як сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, їх буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Позиція Офісу генпрокурора: "Ретельний аналіз зв’язків основних фігурантів злочину, вивчення їх зустрічей та співставлення доказів дозволили встановити кінцевого замовника злочину і досудовим розслідуванням встановлено, що це діючий голова Херсонської облради Владислав Мангер".

 

Що передувало: В Офісі генпрокурора повідомили, що підозрюваний в організації нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк Олексій Левін (Москаленко) відмовляється від надання свідчень та проведенні з ним слідчих дій.

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Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
  • 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
  • В кінці березня генеральний прокурор Ірина Венедіктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на Катерину Гандзюк. Трепак подав у відставку.
  • Батько Гандзюк назвав ганьбою дії нового керівництва прокуратури у розслідуванні цього злочину, зокрема усунення Трепака.
  • Генеральний прокурор Ірина Венедіктова водночас запевнила, що розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк не втратить темпу і буде доведене до кінця.

Українська правда
Теми: напад на Гандзюк СБУ


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