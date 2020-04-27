СБУ завершила розслідування "справи Гандзюк": кінцевий замовник - Мангер

Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк.

Джерело: очільник СБУ Іван Баканов, якого цитує пресслужба відомства, Офіс генпрокурора

Пряма мова: "Усі матеріали готові, співробітники СБУ фахово зробили свою роботу й зібрали доказову базу, яка дасть можливість чітко довести позицію обвинувачення в суді. Сподіваюся, що ця справа буде розглянута першочергово. Виконавці та замовники вбивства Катерини Гандзюк отримують заслужене покарання".

Деталі: Згідно з повідомленням СБУ, за версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті.

Мангер і Левін підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Слідчі СБУ повідомили підозрюваним, їхнім захисникам, потерпілим та їхнім представникам про завершення досудового розслідування.

Левін - під вартою, Мангер - під заставою на волі

Всім сторонам надано доступ до матеріалів слідства. Після того як сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, їх буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Позиція Офісу генпрокурора: "Ретельний аналіз зв’язків основних фігурантів злочину, вивчення їх зустрічей та співставлення доказів дозволили встановити кінцевого замовника злочину і досудовим розслідуванням встановлено, що це діючий голова Херсонської облради Владислав Мангер".

Що передувало: В Офісі генпрокурора повідомили, що підозрюваний в організації нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк Олексій Левін (Москаленко) відмовляється від надання свідчень та проведенні з ним слідчих дій.

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Журналісти показали реконструкцію подій нападу на Гандзюк

Передісторія: