СБУ завершила розслідування "справи Гандзюк": кінцевий замовник - Мангер
Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк.
Джерело: очільник СБУ Іван Баканов, якого цитує пресслужба відомства, Офіс генпрокурора
Пряма мова: "Усі матеріали готові, співробітники СБУ фахово зробили свою роботу й зібрали доказову базу, яка дасть можливість чітко довести позицію обвинувачення в суді. Сподіваюся, що ця справа буде розглянута першочергово. Виконавці та замовники вбивства Катерини Гандзюк отримують заслужене покарання".
Деталі: Згідно з повідомленням СБУ, за версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті.
Мангер і Левін підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Слідчі СБУ повідомили підозрюваним, їхнім захисникам, потерпілим та їхнім представникам про завершення досудового розслідування.
Всім сторонам надано доступ до матеріалів слідства. Після того як сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, їх буде скеровано до суду для розгляду по суті.
Позиція Офісу генпрокурора: "Ретельний аналіз зв’язків основних фігурантів злочину, вивчення їх зустрічей та співставлення доказів дозволили встановити кінцевого замовника злочину і досудовим розслідуванням встановлено, що це діючий голова Херсонської облради Владислав Мангер".
Що передувало: В Офісі генпрокурора повідомили, що підозрюваний в організації нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк Олексій Левін (Москаленко) відмовляється від надання свідчень та проведенні з ним слідчих дій.
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Журналісти показали реконструкцію подій нападу на Гандзюк
Передісторія:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
- 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
- В кінці березня генеральний прокурор Ірина Венедіктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на Катерину Гандзюк. Трепак подав у відставку.
- Батько Гандзюк назвав ганьбою дії нового керівництва прокуратури у розслідуванні цього злочину, зокрема усунення Трепака.
- Генеральний прокурор Ірина Венедіктова водночас запевнила, що розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк не втратить темпу і буде доведене до кінця.