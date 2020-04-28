Комітет Ради підтримав законопроєкт, який дозволить звільнити Ситника
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував депутатам підтримати законопроєкт, який дозволить звільнити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
Джерело: Центр протидії корупції
Дослівно: "Члени правоохоронного комітету 20 голосами рекомендували Верховній Раді голосувати в цілому за законопроєкт".
Деталі: Йдеться про законопроєкт №3133 нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка. Його підтримують Максим Бужанський, Олександр Бакумов, Григорій Мамка.
Ним пропонується звільняти директора НАБУ за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Таким чином, цей проєкт може стати причиною звільнення чинного керівника НАБУ Ситника.
Сам Гончаренко повідомив УП, що заяви, нібито проти нього є справи у НАБУ, тому у нього конфлікт інтересів, неправдиві. Нардеп стверджує: "Це неправда — жодної справи немає". Він додав, що корупціонер не може обіймати посаду в антикорупційному органі.
У ЦПК пишуть, що якщо депутати ухвалять цей законопроєкт, Україна може залишитися без фінансової підтримки Міжнародного валютного фонду.
Стверджують, що проєкт підриває засади незалежності НАБУ та його керівника, що було однією з вимог МВФ для надання фінансової допомоги Україні.
Проти законопроєкту Гончаренка виступили депутати від фракції "Голос", які подали 13 альтернативних законопроєктів. Вони вважають, що проєкт Гончаренка політичний і спрямований на переслідування Ситника в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.
Крім того, у ЦПК повідомляють, що звільнити чинного директора НАБУ за адміністративне правопорушення неможливо, згідно із чинним законом. Водночас, законопроєктом Гончаренка пропонується звільнити Ситника заднім числом, а це — порушення Конституції.
Нагадаємо:
- Наприкінці грудня 2019 року стало відомо про рішення апеляційного суду, внаслідок якого Ситник потрапив до "реєстру корупціонерів".
- Керівника НАБУ звинуватили в отриманні подарунку у вигляді 25 тисяч гривень (тисячі доларів) за 6 днів відпочинку на базі відпочинку в селі Рівненської області.
- Закон "Про державну службу" визначає, що чиновника можливо звільнити за правопорушення, пов’язане з корупцією, лише коли суд визначить такому чиновнику покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади. Таке покарання до Ситника не застосовувалося.