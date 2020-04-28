Комітет Ради підтримав законопроєкт, який дозволить звільнити Ситника

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Вівторок, 28 квітня 2020, 13:50

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував депутатам підтримати законопроєкт, який дозволить звільнити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Джерело: Центр протидії корупції

Дослівно: "Члени правоохоронного комітету 20 голосами рекомендували Верховній Раді голосувати в цілому за законопроєкт".

Деталі: Йдеться про законопроєкт №3133 нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка. Його підтримують Максим Бужанський, Олександр Бакумов, Григорій Мамка.

Ним пропонується звільняти директора НАБУ за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Таким чином, цей проєкт може стати причиною звільнення чинного керівника НАБУ Ситника. 

У ЦПК пишуть, що якщо депутати ухвалять цей законопроєкт, Україна може залишитися без фінансової підтримки Міжнародного валютного фонду.

Стверджують, що проєкт підриває засади незалежності НАБУ та його керівника, що було однією з вимог МВФ для надання фінансової допомоги Україні.

Проти законопроєкту Гончаренка виступили депутати від фракції "Голос", які подали 13 альтернативних законопроєктів. Вони вважають, що проєкт Гончаренка політичний і спрямований на переслідування Ситника в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.

Крім того, у ЦПК повідомляють, що звільнити чинного директора НАБУ за адміністративне правопорушення неможливо, згідно із чинним законом. Водночас, законопроєктом Гончаренка пропонується звільнити Ситника заднім числом, а це — порушення Конституції.

Нагадаємо:

  • Наприкінці грудня 2019 року стало відомо про рішення апеляційного суду, внаслідок якого Ситник потрапив до "реєстру корупціонерів". 
  • Керівника НАБУ звинуватили в отриманні подарунку у вигляді 25 тисяч гривень (тисячі доларів) за 6 днів відпочинку на базі відпочинку в селі Рівненської області.
  • Закон "Про державну службу" визначає, що чиновника можливо звільнити за правопорушення, пов’язане з корупцією, лише коли суд визначить такому чиновнику покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади. Таке покарання до Ситника не застосовувалося.

Теми: НАБУ Ситник звільнення Верховна Рада


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