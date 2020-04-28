Комитет Рады поддержал законопроект, который позволит уволить Сытника

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который позволит уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Источник: Центр противодействия коррупции

Дословно: "Члены правоохранительного комитета 20 голосами рекомендовали Верховной Раде голосовать в целом за законопроект".

Детали: Речь идет о законопроекте №3133 нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко. Его поддерживают Максим Бужанский, Александр Бакумов, Григорий Мамка.

Им предлагается увольнять директора НАБУ за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Таким образом, этот проект может стать причиной увольнения действующего руководителя НАБУ Сытника.

Сам Гончаренко сообщил УП, что заявления, якобы против него есть дела в НАБУ, поэтому у него конфликт интересов, ложные. Нардеп утверждает: "Это неправда - никаких дел нет". Он добавил, что коррупционер не может занимать должность в антикоррупционном органе.

В ЦПК пишут, что если депутаты примут этот законопроект, Украина может остаться без финансовой поддержки Международного валютного фонда.

Утверждают, что проект подрывает основы независимости НАБУ и его руководителя, что было одним из требований МВФ для предоставления финансовой помощи Украине.

Против законопроекта Гончаренко выступили депутаты от фракции "Голос", которые подали 13 альтернативных законопроектов. Они считают, что проект Гончаренко политический и направлен на преследование Сытника в интересах олигарха Игоря Коломойского.

Кроме того, в ЦПК сообщают, что уволить действующего директора НАБУ за административное правонарушение невозможно, согласно действующему закону. В то же время, законопроектом Гончаренко предлагается уволить Сытника задним числом, а это - нарушение Конституции.

Напомним: