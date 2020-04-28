Вирішити проблему "Велюра": нардепи просять відкрити літні майданчики в барах і ресторанах

Народні депутати з міжфракційного об'єднання "За ФОПів" звернулися до Кабінету міністрів з проханням дозволити працювати літнім майданчикам у закладах громадського харчування в умовах карантину.

Джерело: Facebook-сторінка заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук

Пряма мова Кравчук: "Спільно з колегами з міжфракційного об'єднання "За ФОПів" звернулися до прем'єр-Міністра України з пропозицією дозволити функціонування літніх майданчиків у закладах громадського харчування в умовах карантину".

Деталі: За її словами, значна частина власників ресторанного бізнесу продовжує виплачувати зарплати своїм працівникам та нести велику кількість витрат. У тому числі, це стосується сплати внесків за розміщення відкритих літніх та сезонних терас.

Депутати вважають, що літніми майданчиками закладів харчування можна безпечно користуватися за таких умов:

- обмеження кількості відвідувачів з розрахунку 1 відвідувач на 5 м2 майданчика;

- постійний контроль температури персоналу та відвідувачів закладу;

- розміщення столів на відстані не менше 1,5 м один від одного;

- за одним столом може розміщуватись не більше 3 осіб;

- використання при обслуговуванні відвідувачів виключно одноразового посуду;

- дезінфекція предметів з якими контактував кожен відвідувач.

Кравчук також написала, що історія із рестораном "Велюр" її колеги Миколи Тищенка "тільки підтверджує, що обмеження потрібно послаблювати і дати бізнесу дихати".

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