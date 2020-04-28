Решить проблему "Велюра": Нардепы просят открыть летние площадки в барах и ресторанах

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Вторник, 28 апреля 2020, 14:32

Народные депутаты из межфракционного объединения "За ФЛП" обратились в Кабинет министров с просьбой разрешить работать летним площадкам в заведениях общественного питания в условиях карантина.

Источник: Facebook-страница заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук

Прямая речь Кравчук: "Совместно с коллегами из межфракционного объединения "За ФЛП" обратились к премьер-министру Украины с предложением разрешить функционирования летних площадок в учреждениях общественного питания в условиях карантина".

Детали: По ее словам, значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжает выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество затрат. В том числе, это касается уплаты взносов за размещение открытых летних и сезонных террас.

Депутаты считают, что летними площадками заведений питания можно безопасно пользоваться при следующих условиях:

- ограничение количества посетителей из расчета 1 посетитель на 5 м² площади;

- постоянный контроль температуры персонала и посетителей заведения;

- размещение столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;

- за одним столом может размещаться не более 3 человек;

- использование при обслуживании посетителей исключительно одноразовой посуды;

- дезинфекция предметов с которыми контактировал каждый посетитель.

Кравчук также написала, что история с рестораном "Велюр" ее коллеги Николая Тищенко "только подтверждает, что ограничения нужно ослаблять и дать бизнесу дышать".

Предыстория:

27 апреля Министерство здравоохранения определилось с условиями, которым должны следовать продовольственные рынки для работы на карантине.

В среду 29 апреля Кабинет министров должен принять решение о разрешении работы продовольственных рынков во время карантина.

Темы: карантин бизнес Слуга народа


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