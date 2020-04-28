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Поліція завітала в ресторан Тищенка

Вівторок, 28 квітня 2020, 19:15
Поліція завітала в ресторан Тищенка

Столичні правоохоронці перевірили інформацію журналістів щодо роботи ресторану народного депутата від "Слуги  народу" Миколи Тищенка.

Джерело: поліція Києва, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі НВ

Дослівно: "На момент знаходження правоохоронців у ресторані відвідувачів не було. Поліцейські роз’яснили обмежувальні законодавчі норми у період карантину та взяли в адміністратора закладу зобов’язання щодо роботи таких установ тільки в онлайн-режимі".

 

Деталі: Назви ресторану поліція не називає, але з оприлюдненого фото і відео зрозуміло, що мова йде про ресторан "Велюр", який належить Тищенку. Правоохоронцям відкрив адміністратор закладу. Там перебували кілька працівників. У поліції зазначають, що адміністратор написав пояснення та зобов’язання щодо заборони закладам громадського харчування приймати відвідувачів у період карантину.

Поліція також радить громадянам, які стали свідком порушення карантину, негайно телефонувати до поліції по спецлінії 102 для притягнення причетних осіб до відповідальності.

У свою чергу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що поліція прийшла в ресторан Тищенка "в тому числі з ініціативи депутатів СН".

Арахамія запевнив, що "партія не має наміру покривати нардепа", і якщо ресторан працює, Тищенко як його власник має понести законне покарання. Він також допустив можливість "подвійного покарання" для Тищенка.

Пряма мова: "Більш того, якщо факт правопорушення підтвердиться і ресторан працював на виробництво їжі, а не просто використовувався для зустрічей, то потрібне подвійне покарання. Не знаю чи можливо це в законному порядку, але він же депутат і значить на це потрібно жорстко відреагувати".

Передісторія:

  • Журналісти Bihus info з'ясували, що під час карантину ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. За їхніми словами, "Велюр" продовжує працювати: там приймають "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".
  • Тищенко в свою чергу заявив, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі", а гості "сидять голодними".

Українська правда

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Теми: карантинСлуга народу
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