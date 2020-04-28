Полиция наведалась в ресторан Тищенко

Столичные правоохранители проверили информацию журналистов о работе ресторана народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко.

Источник: полиция Киева, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии НВ

Дословно: "На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. Полицейские разъяснили ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора заведения обязательства по работе таких учреждений только в онлайн-режиме".

Детали: Название ресторана полиция не называет, но с обнародованного фото и видео, понятно, что речь идет о ресторане "Велюр", который принадлежит Тищенко. Отмечается, что правоохранителям открыл администратор заведения. Там пребывали несколько работников. В полиции отмечают, что администратор написал объяснение и обязательство о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина.

Полиция также советует гражданам, которые стали свидетелем нарушения карантина, немедленно звонить в полицию по спецлинии 102 для привлечения причастных лиц к ответственности.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что полиция пришла в ресторане Тищенко "в том числе по инициативе депутатов СН".

Арахамия заверил, что "партия не намерена покрывать нардепа", и если ресторан работает, - Тищенко как его владелец должен понести законное наказание. Он также допустил возможность "двойного наказания" для Тищенко.

Прямая речь: "Более того, если факт правонарушения подтвердится и ресторан работал на производство еды а не просто использовался для встреч, то нужно двойное наказание. Не знаю возможно ли это в законном порядке, но он же депутат и значит на это нужно жестко отреагировать".

Предыстория: