Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция наведалась в ресторан Тищенко

Вторник, 28 апреля 2020, 19:15
Полиция наведалась в ресторан Тищенко

Столичные правоохранители проверили информацию журналистов о работе ресторана народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко.

Источник: полиция Киева, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии НВ

Дословно: "На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. Полицейские разъяснили ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора заведения обязательства по работе таких учреждений только в онлайн-режиме".

 

Детали: Название ресторана полиция не называет, но с обнародованного фото и видео, понятно, что речь идет о ресторане "Велюр", который принадлежит Тищенко. Отмечается, что правоохранителям открыл администратор заведения. Там пребывали несколько работников. В полиции отмечают, что администратор написал объяснение и обязательство о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина.

Полиция также советует гражданам, которые стали свидетелем нарушения карантина, немедленно звонить в полицию по спецлинии 102 для привлечения причастных лиц к ответственности.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что полиция пришла в ресторане Тищенко "в том числе по инициативе депутатов СН".

Арахамия заверил, что "партия не намерена покрывать нардепа", и если ресторан работает, - Тищенко как его владелец должен понести законное наказание. Он также допустил возможность "двойного наказания" для Тищенко.

Прямая речь: "Более того, если факт правонарушения подтвердится и ресторан работал на производство еды а не просто использовался для встреч, то нужно двойное наказание. Не знаю возможно ли это в законном порядке, но он же депутат и значит на это нужно жестко отреагировать".

Предыстория:

  • Журналисты Bihus info выяснили, что во время карантина ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди. По их словам, "Велюр"продолжает работать: там принимают "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".
  • Тищенко в свою очередь заявил, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи", а гости "сидят голодными".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
Все новости...
Реклама: