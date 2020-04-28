На Донбасі вбили українського військового

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Вівторок, 28 квітня 2020, 23:19

Внаслідок обстрілів бойовиків один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення не сумісне з життям.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли позиції українських захисників на Луганщині.

З напрямку населеного пункту Первомайськ окупанти відкрили вогонь з артилерійської системи калібру 152 мм. Два снаряди розірвалися неподалік ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте".

Внаслідок обстрілів одного військовослужбовця ЗСУ вбили.

Що було раніше: 28 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Українська правда
Теми: ООС бойові дії вбивство


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