На Донбасі вбили українського військового
Внаслідок обстрілів бойовиків один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення не сумісне з життям.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли позиції українських захисників на Луганщині.
З напрямку населеного пункту Первомайськ окупанти відкрили вогонь з артилерійської системи калібру 152 мм. Два снаряди розірвалися неподалік ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте".
Внаслідок обстрілів одного військовослужбовця ЗСУ вбили.
Що було раніше: 28 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.