На Донбассе убили украинского военного

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Вторник, 28 апреля 2020, 23:19

Вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Источник: штаб ООС

Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников на Луганщине.

С направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 "Золотой".

Вследствие обстрелов одного военнослужащего ВСУ убили.

Что было раньше: 28 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня

Украинская правда
Темы: ООС боевые действия убийство


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