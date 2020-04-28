На Донбассе убили украинского военного
Вторник, 28 апреля 2020, 23:19
Вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
Источник: штаб ООС
Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников на Луганщине.
С направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 "Золотой".
Вследствие обстрелов одного военнослужащего ВСУ убили.
Что было раньше: 28 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня
Украинская правда