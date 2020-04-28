На Донбассе убили украинского военного

Вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Источник: штаб ООС

Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников на Луганщине.

С направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 "Золотой".

Вследствие обстрелов одного военнослужащего ВСУ убили.

Что было раньше: 28 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня