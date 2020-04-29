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На Житомирщині три дні поспіль фіксують зменшення випадків COVID-19

Середа, 29 квітня 2020, 00:20
На Житомирщині три дні поспіль фіксують зменшення випадків COVID-19

Три дні поспіль у Житомирській області фіксували по 3 нових випадки зараження коронавірусом.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Деталі: 26 квітня в Житомирській області нарахували 3 нових хворих на коронавірус. Така ж кількість нових випадків спостерігалась 27 і 28 квітня

Станом на 22:00 вівторка в області зареєстрували 357 інфікувань. Найбільша кількість заражень у Житомирі – 123 людини. У Коростені зафіксували 66 інфікувань, у Бердичеві – 63. 

Побороли захворювання 16 пацієнтів. 

Для порівняння, 25 квітня в області діагностували 11 випадків інфікування коронавірусом, 24 квітня – 28 випадків, 23 квітня – 5 випадків та 17 хворих виявили 22 квітня.

Що передувало: За останніми даними, в Україні вже 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (у 639 дітей та 1 843 медиків), зафіксовано 239 летальних випадки (132 чоловіки та 107 жінок), 992 пацієнти одужали (з них 209 медпрацівників).

Нагадаємо:

  • 25 квітня від коронавірусу на Житомирщині вилікувались перші 10 осіб. 
  • Житомирщина була однією із перших областей, де виявили випадки нового захворювання.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЖитомирщина
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