На Житомирщині три дні поспіль фіксують зменшення випадків COVID-19

Три дні поспіль у Житомирській області фіксували по 3 нових випадки зараження коронавірусом.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Деталі: 26 квітня в Житомирській області нарахували 3 нових хворих на коронавірус. Така ж кількість нових випадків спостерігалась 27 і 28 квітня.

Станом на 22:00 вівторка в області зареєстрували 357 інфікувань. Найбільша кількість заражень у Житомирі – 123 людини. У Коростені зафіксували 66 інфікувань, у Бердичеві – 63.

Побороли захворювання 16 пацієнтів.

Для порівняння, 25 квітня в області діагностували 11 випадків інфікування коронавірусом, 24 квітня – 28 випадків, 23 квітня – 5 випадків та 17 хворих виявили 22 квітня.

Що передувало: За останніми даними, в Україні вже 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (у 639 дітей та 1 843 медиків), зафіксовано 239 летальних випадки (132 чоловіки та 107 жінок), 992 пацієнти одужали (з них 209 медпрацівників).

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