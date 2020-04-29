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В Житомирской области три дня подряд фиксируют уменьшение случаев COVID-19

Среда, 29 апреля 2020, 00:20
В Житомирской области три дня подряд фиксируют уменьшение случаев COVID-19

Три дня подряд в Житомирской области фиксировали по 3 новых случая заражения коронавирусом.

Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook

Детали: 26 апреля в Житомирской области насчитали 3 новых больных на коронавирус. Такое же количество новых случаев наблюдалась 27 и 28 апреля.

По состоянию на 22:00 вторника в области зарегистрировали 357 заражений.

Наибольшее количество заражений в Житомире - 123 человека. В Коростене зафиксировали 66 заражений, в Бердичеве - 63.

Побороли заболевание 16 пациентов.

Для сравнения, 25 апреля в области диагностировали 11 случаев инфицирования коронавирусом, 24 апреля – 28 случаев, 23 апреля – 5 случаев и 17 больных обнаружили 22 апреля.

Что предшествовало: За последними данными, в Украине уже 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (у 639 детей и 1843 медиков), зафиксировано 239 летальных случая (132 мужчины и 107 женщин), 992 пациента выздоровели (из них 209 медработников).

Напомним:

  • 25 апреля на Житомирщине от коронавирусу вылечились первые 10 человек.
  • Житомирщина была одной из первых областей, где обнаружили случаи нового заболевания.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: коронавирусЖитомирская область
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