Каховку на Херсонщині закривають на карантин

Місто Каховка у Херсонській області закривають на карантин через виявлення 22 випадків зараження коронавірусом.

Джерело: поліція Херсонської області у Facebook

Дослівно: "Сьогодні регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення про закриття м. Каховка на карантин. У місті виявлені 22 лабораторно підтверджені випадки COVID-19".

Деталі: Від 29 квітня у місті запроваджують тимчасові обмеження та додаткові заходи дезінфекції.

З 8 години ранку середи до 6 ранку 4 травня Каховка буде закрита на в’їзд-виїзд. До міста зможуть в’їхати лише мешканці Каховки та спецрейси, забезпечують перевезення співробітників об’єктів критичної інфраструктури.

У місті встановлять карантинні мобільні блокпости та перекриють дороги бетонними блоками.

Що передувало: 25 квітня місто Олешки, а також села Ліві Солонці Олешківського району та Малі Копані Голопристанського району Херсонської області закрили на карантин через збільшення випадків коронавірусу.

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