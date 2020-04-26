На Херсонщині 200 людей перекрили міст через закриття ринків

На Херсонщині сільгоспвиробники влаштували акцію протесту на Антонівському (Херсонському) автомобільному мосту через Дніпро біля Херсона, перекривши рух на дорозі.

Джерело: начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "На мосту знаходиться близько 200 осіб, які влаштували акцію протесту проти закриття ринків на території як області, так і держави, бо їм немає куди збувати сільгосппродукцію".

Деталі: Як розповіла начальниця відділу комунікації, учасники акції ходять по пішохідному переходу безперервно, тим самим перешкоджаючи руху транспорту. Люди вимагають, щоб до них прибув представник облдержадміністрації.

Забезпечення охорони публічного порядку здійснюють близько 60-70 працівників поліції. За словами Пшонь, правоохоронці роз’яснювали громадянам необхідність дотримання дистанції та вимог карантину. Проте, за її словами, учасники акції на це не реагують, деякі з них перебувають без засобів індивідуального захисту.

фото з сайту Укрінформу

Пряма мова: "Поки що учасники акції не реагують на вимоги припинити акцію. Наразі працівниками поліції внесено інформацію до журналу єдиного обліку щодо порушення вимог карантину".

Деталі: Напередодні поліція попередила про те, що 26 квітня на Херсонський автомобільний міст збираються прийти мешканці Олешківського та Голопристанського районів, де зафіксовано найбільше хворих на коронавірус, для участі у мітингу з вимогою відкриття ринків.

Наразі на Херсонщині працює один ринок – найбільший на півдні України гуртовий овочевий ринок у Великих Копанях "Нежданний".

Що передувало: 31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.

13 квітня Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вирішив скасувати власну постанову, якою при певних умовах дозволялась робота ринків під час карантину.

Ляшко пояснив, що його постанова з рекомендацією місцевим органам влади заборонити роботу ринків викликана недотриманням протиепідемічних умов.