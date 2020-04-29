Каховку Херсонской области закрывают на карантин

Город Каховка в Херсонской области закрывают на карантин из-за обнаружения 22 случаев заражения коронавируса.

Источник: полиция Херсонской области в Facebook

Дословно: "Сегодня региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о закрытии г. Каховка на карантин. В городе обнаружены 22 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19".

Детали: С 29 апреля в городе вводят временные ограничения и дополнительные меры дезинфекции.

С 8:00 утра среды до 6 утра 4 мая Каховка будет закрыта на въезд-выезд. В город смогут въехать только местные жители и спецрейсы, что обеспечивают перевозки сотрудников объектов критической инфраструктуры.

В городе установят карантинные мобильные блокпосты и перекроют дороги бетонными блоками.

Что предшествовало: 25 апреля город Олешки, а также села Левые Солонцы Олешковского района и Малые Копани Голопристанского района Херсонской области закрыли на карантин из-за увеличения случаев коронавируса.

Напомним: