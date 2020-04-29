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Снайпер травмував українського військового на Донеччині

Середа, 29 квітня 2020, 12:54
Снайпер травмував українського військового на Донеччині

Український військовий отримав бойову травму у результаті пострілу снайпера у Донецькій області.

Джерело: пресцентр Операції об’єднаних сил

Дослівно: "29 квітня російсько-окупаційні війська вкотре порушили мирні домовленості та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Новомихайлівка.

Внаслідок ворожого снайперського вогню один український захисник отримав бойове травмування".

Деталі:  Постраждалого доставили до медичного закладу та надали допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Повідомляється також, що українські військові відповіли на обстріл. Втрати противника уточнюються.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонецька областьвійна
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