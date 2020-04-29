Снайпер травмировал украинского военного на Донбассе

Украинский военный получил боевую травму в результате выстрела снайпера в Донецкой области.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "29 апреля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили мирные договоренности и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Новомихайловка.

Вследствие враждебного снайперского огня один украинский защитник получил боевую травму".

Детали: Пострадавшего доставили в медицинское учреждение и оказали помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Сообщается также, что украинские военные ответили на обстрел. Потери противника уточняются.