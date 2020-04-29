Снайпер травмировал украинского военного на Донбассе
Среда, 29 апреля 2020, 12:54
Украинский военный получил боевую травму в результате выстрела снайпера в Донецкой области.
Источник: пресс-центр Операции объединенных сил
Дословно: "29 апреля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили мирные договоренности и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Новомихайловка.
Вследствие враждебного снайперского огня один украинский защитник получил боевую травму".
Детали: Пострадавшего доставили в медицинское учреждение и оказали помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.
Сообщается также, что украинские военные ответили на обстрел. Потери противника уточняются.
Украинская правда