Снайпер травмировал украинского военного на Донбассе

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Среда, 29 апреля 2020, 12:54

Украинский военный получил боевую травму в результате выстрела снайпера в Донецкой области.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "29 апреля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили мирные договоренности и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Новомихайловка.

Вследствие враждебного снайперского огня один украинский защитник получил боевую травму".

Детали: Пострадавшего доставили в медицинское учреждение и оказали помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Сообщается также, что украинские военные ответили на обстрел. Потери противника уточняются.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе Донецкая область война


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