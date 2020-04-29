Разумков офіційно скликає нардепів на позачергове засідання

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове пленарне засідання Верховної Ради України 30 квітня у зв'язку з вимогою 159 народних депутатів.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Разумков відписав відповідне розпорядження. Позачергове засідання відбудеться у сесійній залі о 13.30.

Цьому передуватиме погоджувальна рада депутатських фракцій (депутатських груп) о 12.00.

Позачергові засідання парламенту та погоджувальної ради транслюватимуться телеканалом РАДА онлайн.

Передбачені брифінги народних депутатів.

Нагадаємо: Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 квітня планує розглянути 20 питань, серед яких - застосування спеціальної процедури, яка дозволить скоріше розглянути у другому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.