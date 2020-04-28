Рада у четвер планує розглянути 20 питань

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Вівторок, 28 квітня 2020, 16:41

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 квітня планує розглянути 20 питань, серед яких - застосування спеціальної процедури, яка дозволить скоріше розглянути у другому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.   

Джерело: нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура в Telegram

Пряма мова: "Перелік питань на позачергове засідання ВР. Можливо, будуть додаткові пропозиції від президента".

Деталі: Зокрема, 30 квітня нардепи планують розглянути проєкт закону про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу (щодо розміру грошової застави); проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації COVID-19.

Внести зміни до регламенту ВР щодо оптимізації процедури розгляду законопроєктів у другому читанні; внести зміни до постанови РВ про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів парламенту дев'ятого скликання; прийняти проєкт закону про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електроенергії.

А також заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування вибухів на складах боєприпасів у містах Ічня (Чернігівська обл.), Калинівка (Вінницька обл.), Балаклія (Харківська обл.), Сватове (Луганська обл.), Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки.

Крім того, у порядку денному засідання 30 квітня внесення змін до закону про Антимонопольний комітет України; звернення ВР до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження агресії Росії проти України; ратифікація кількох договорів та проєкти законів про приєднання України до різних міжнародних протоколів і конвенцій.    

Що було раніше: 28 квітня нардепи повідомили, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться 30 квітня.

Знати більше: Зе без Бе. Нескінченна битва за "антиколомойський" закон

Передісторія:

  • 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні т. зв. "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
  • Однак противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16 тисяч поправок.
  • Фракція "Слуга народу" вирішила внести зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять розглядати велику кількість поправок за особливою процедурою.
  • 16 квітня зміни ухвалили, долучивши до більш раннього законопроєкту. За словами спікера, зміни будуть діяти на період карантину плюс 30 днів.

Українська правда


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