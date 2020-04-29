У гуртожитку на Петропавлівській Борщагівці 13 студентів хворіють коронавірусом

У гуртожитку на Петропавлівській Борщагівці, що під Києвом, лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 13 осіб, ще 84 людини чекають на результати тестів.

Джерело: т.в.о. глави Київської обласної держадміністрації Василь Володін в ефірі "112 Україна"

Пряма мова: "На сьогодні 70 осіб вже протестовано ПЛР-тестами. З 70 осіб лабораторно підтверджено 13 хворих. Ще у 84 також взято тести, результати у зв’язку з певною технологією будуть сьогодні-завтра".

Деталі: За його словами, гуртожиток розрахований на 512 осіб, а під час карантину у ньому перебували 154 мешканці – переважно іноземні студенти.

Володін зазначив, що на Київщині спалахи коронавірусу сталися у 4 гуртожитках: у двох по 1 людині (у Гостомелі та Бориспільському районі), у Вишневому та Петропавлівській Борщагівці спалахи масовіші.

Що було раніше: Про спалах Володін повідомив 27 квітня. Йдеться про 20-ти поверхову споруда, що належить приватному Вищому навчальному закладу.

Біля гуртожитку встановили контрольно-пропускний пункт, чергують правоохоронці і представники органів місцевого самоврядування.

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