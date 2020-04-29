В общежитии на Петропавловской Борщаговке 13 студентов болеют коронавирусом

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Среда, 29 апреля 2020, 17:58

В общежитии на Петропавловской Борщаговке под Киевом, лабораторно подтвердили заболевания на коронавирус у 13 человек, еще 84 человека ждут результатов тестов.

Источник: и.о. главы Киевской областной госадминистрации Василий Володин в эфире "112 Украина"

Прямая речь: "На сегодня 70 человек уже протестировано ПЦР-тестами. Из 70 человек лабораторно подтверждено 13 больных. Еще в 84 также взято тесты, результаты в связи с определенной технологией, будут сегодня-завтра".

Детали: По его словам, общежитие рассчитано на 512 человек, а во время карантина в нем находились 154 жители - преимущественно иностранные студенты.

Володин отметил, что на Киевщине вспышки коронавируса произошли в 4 общежитиях: в двух по 1 человеку (в Гостомеле и Бориспольском районе), в Вишневом и Петропавловской Борщаговке вспышки более массовые.

Что было раньше: Об этой вспышке Володин сообщил 27 апреля. Речь идет о 20-ти этажном зданим, принадлежащем частному Высшему учебному заведению.

Возле общежития установили контрольно-пропускной пункт, дежурят правоохранители и представители органов местного самоуправления.

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Алена Мазуренко, УП
Темы: коронавирус Covid-2019 Киевская область


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