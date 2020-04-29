Новий глава податкової підлягає люстрації – нардепка "Голосу"

2737 переглядів
Середа, 29 квітня 2020, 18:21

Новопризначений голова Державної податкової служби Олексій Любченко підпадає під люстрацію.

Джерело: нардепка фракції "Голос" перший заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко у Facebook

Пряма мова: "Свіжо призначений голова ДПС О. Любченко підпадає під люстрацію відповідно до частини третьої статті 1 закону про очищення влади".

Деталі: В коментарях під постом Клименко додає, що має намір подати скаргу в Національне агентство України з питань державної служби та в Національне агентство з питань запобігання корупції.

Довідково: У 2009-2011 роках Любченко працював заступником голови Державної податкової служби.

Що передувало: Кабмін на засіданні 29 квітня призначив новим головою Державної податкової служби Олексія Любченка.

За інформацією ЗМІ, кандидатуру Любченка лобіював міністр фінансів Сергій Марченко і водив його в Офіс президента "на узгодження".

Читайте також: Встигнути за 30 секунд: як і чому звільнили Нефьодова та Верланова і до чого тут Цушко

Сергій Верланов: Я не розумію, за що мене звільнили

Українська правда
Теми: Податкова служба


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін призначив нового голову податкової: що про нього відомо 29 квітня 2020, 17:43
Суд відкрив справу про скасування добору на посаду голови податкової 29 квітня 2020, 13:12
За крісло головного податківця боротиметься Катеринчук та ще 42 претенденти 28 квітня 2020, 16:59
Усі новини
Головні новини
Кабмін призначив нового голову податкової: що про нього відомо
На Балі знайшли мертвим українське подружжя
Нардеп Герега написав листи Кличку і депутатам з пропозицією купити маски в "Епіцентрі"
Кабмін дозволив продуктовим ринкам працювати і визначив головну умову
Усі новини
дослідження

Генетичні фактори можуть впливати на перебіг COVID-19

здоров'я

Втрата нюху може бути фатальною