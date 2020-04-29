Новый глава налоговой подлежит люстрации - нардеп "Голоса"

Новоназначенный председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко подпадает под люстрацию.

Источник: нардеп фракции "Голос" первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко в Facebook

Прямая речь: "Свежо назначенный председатель ГНС А. Любченко подпадает под люстрацию в соответствии с частью третьей статьи 1 закона об очищении власти".

Детали: В комментариях под постом Клименко добавляет, что намерена подать жалобу в Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы и в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Справка: В 2009-2011 годах Любченко работал заместителем председателя Государственной налоговой службы.

Что предшествовало: Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

По информации СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал министр финансов Сергей Марченко и водил его в Офис президента "на согласование".

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