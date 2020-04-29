Новый глава налоговой подлежит люстрации - нардеп "Голоса"
Новоназначенный председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко подпадает под люстрацию.
Источник: нардеп фракции "Голос" первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко в Facebook
Прямая речь: "Свежо назначенный председатель ГНС А. Любченко подпадает под люстрацию в соответствии с частью третьей статьи 1 закона об очищении власти".
Детали: В комментариях под постом Клименко добавляет, что намерена подать жалобу в Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы и в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Справка: В 2009-2011 годах Любченко работал заместителем председателя Государственной налоговой службы.
Что предшествовало: Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.
По информации СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал министр финансов Сергей Марченко и водил его в Офис президента "на согласование".
Читайте также: Сергей Верланов: Я не понимаю, за что меня уволили
Успеть за 30 секунд: как и почему уволили Нефедова и Верланов и при чем здесь Цушко