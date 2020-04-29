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Бойовики 8 разів обстріляли позиції ЗСУ

Середа, 29 квітня 2020, 18:44
Бойовики 8 разів обстріляли позиції ЗСУ

У середу збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріл наших позицій неподалік Верхньоторецького із використанням станкових протитанкових гранатометів, зенітної установки ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів.

Зі снайперського озброєння ворог обстріляв українських захисників в районі Новомихайлівки.
Неподалік Гнутового окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а оборонців Павлополя та Мар’їнки ворог обстрілював з гранатометів різних систем.

Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни жорстко подавили ворожі вогневі провокації.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці використали 9 мін 82-го калібру під час обстрілу позицій Об’єднаних сил поблизу Новотошківського та Оріхового.

Неподалік Новозванівки наші воїни зафіксували ворожий вогонь з 120 мм мінометів – 15 мін.

Що було раніше: 29 квітня внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове травмування.

Українська правда
Теми: ООСбойові діїДонбас
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