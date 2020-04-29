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Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ

Среда, 29 апреля 2020, 18:44
Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ

В среду вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Источник: штаб ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел наших позиций неподалеку Верхнеторецкого с использованием станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов.

Со снайперского вооружения враг обстрелял украинских защитников в районе Новомихайловка.

Неподалеку Гнутово оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а защитников Павлополя и Марьинки враг обстреливал из гранатометов различных систем.

Применяя штатное вооружение, украинские воины жестко подавили вражеские огневые провокации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники использовали 9 мин 82-го калибра во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского и Орехово.

Неподалеку Новозвановки наши воины зафиксировали вражеский огонь из 120 мм минометов - 15 мин.

Что было раньше: 29 апреля в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действияДонбасс
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