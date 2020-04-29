У Зеленського пояснили, як маски з "Мрії" потрапили в "Епіцентр" Гереги  

11207 переглядів
Середа, 29 квітня 2020, 19:16

На літаку "Мрія", який доставляє в Україну медичні товари, частина вантажу є гуманітарною, а частина закуплена за кошти комерційних структур.  

Джерело: коментар заступника керівника Офіса президента Кирила Тимошенка щодо медичних товарів, які були доставлені в Україну літаком "Мрія"

Пряма мова Тимошенка: "Все дуже просто, як і говорив президент, цей літак ("Мрія" - ред.) оплачувався не із державного бюджету. Він оплачувався комерційними структурами.

Тому на цьому літаку, знову ж таки, як говорив президент, був як гуманітарний вантаж, так і комерційний, який везли для продажу.

Гуманітарний вантаж везли для того, щоб його роздавати в лікарні та інші заклади, де необхідна ця гуманітарка. Тут немає жодного секрету. Там на цьому літаку був як гуманітарний, так і комерційний вантаж"

Що цьому передувало:

  • Народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам ВР з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення у його компанії "Епіцентр К".
  • У своїх листав він вказав, що ці товари доставлені в Україну літаком "Мрія".
  • 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225"Мрія" з медичним вантажем. Літак у Києві зустрічали президент Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владисдлав Криклій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники. Загалом "Мрія" привезла 103 тонни медичного вантажу.
  • Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що "наша "Мрія" привезла в Україну 12 мільйонів масок як для лікарень, так і для аптечних мереж, привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту".

Теми: епідемія коронавірус Офіс президента Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коронавірус в Іспанії: за добу одужали понад 6 тисяч людей – найбільше з початку епідемії 29 квітня 2020, 13:32
За добу 456 випадків коронавірусу, 11 пацієнтів померли, 111 одужали – МОЗ 29 квітня 2020, 09:26
У Дніпрі позначили будинки із коронавірусними хворими 28 квітня 2020, 23:55
Усі новини
Головні новини
У Зеленського пояснили, як маски з "Мрії" потрапили в "Епіцентр" Гереги  
Кабмін призначив нового голову податкової: що про нього відомо
На Балі знайшли мертвим українське подружжя
Нардеп Герега написав листи Кличку і депутатам з пропозицією купити маски в "Епіцентрі"
Усі новини
ТаблоID

Королівські сади діляться квітковим натхненням у Instagram

Фото

Найпрекрасніші птахи світу живуть в Бразилії