У Зеленського пояснили, як маски з "Мрії" потрапили в "Епіцентр" Гереги  

На літаку "Мрія", який доставляє в Україну медичні товари, частина вантажу є гуманітарною, а частина закуплена за кошти комерційних структур.

Джерело: коментар "Українській правді" заступника керівника Офіса президента Кирила Тимошенка щодо медичних товарів, які були доставлені в Україну літаком "Мрія"

Пряма мова Тимошенка: "Все дуже просто, як і говорив президент, цей літак ("Мрія" - ред.) оплачувався не із державного бюджету. Він оплачувався комерційними структурами.

Тому на цьому літаку, знову ж таки, як говорив президент, був як гуманітарний вантаж, так і комерційний, який везли для продажу.

Гуманітарний вантаж везли для того, щоб його роздавати в лікарні та інші заклади, де необхідна ця гуманітарка. Тут немає жодного секрету. Там на цьому літаку був як гуманітарний, так і комерційний вантаж"

Що цьому передувало: