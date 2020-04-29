У Зеленского объяснили, как маски с "Мрии" попали в "Эпицентр" Гереги

На самолете "Мрия", который доставляет в Украину медицинские товары, часть груза является гуманитарной, а часть закуплена за счет коммерческих структур.

Источник: комментарий заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко относительно медицинским товаров, которые были доставлены в Украину самолетом "Мрия"

Прямая речь Тимошенко: "Все очень просто, как и говорил президент, этот самолет ("Мрия"- ред.) оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами.

Поэтому на этом самолете, опять же, как говорил президент, был как гуманитарный груз, так и коммерческий, который везли для продажи.

Гуманитарный груз везли для того, чтобы его раздавать в больницы и другие учреждения, где необходима эта гуманитарка. Здесь нет никакого секрета. Там на этом самолете был как гуманитарный, так и коммерческий груз".

Что этому предшествовало: