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У Зеленского объяснили, как маски с "Мрии" попали в "Эпицентр" Гереги

Среда, 29 апреля 2020, 19:16
У Зеленского объяснили, как маски с Мрии попали в Эпицентр Гереги

На самолете "Мрия", который доставляет в Украину медицинские товары, часть груза является гуманитарной, а часть закуплена за счет коммерческих структур.

Источник: комментарий "Украинской правде" заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко относительно медицинским товаров, которые были доставлены в Украину самолетом "Мрия"

Прямая речь Тимошенко: "Все очень просто, как и говорил президент, этот самолет ("Мрия"- ред.) оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами.

Поэтому на этом самолете, опять же, как говорил президент, был как гуманитарный груз, так и коммерческий, который везли для продажи.

Гуманитарный груз везли для того, чтобы его раздавать в больницы и другие учреждения, где необходима эта гуманитарка. Здесь нет никакого секрета. Там на этом самолете был как гуманитарный, так и коммерческий груз".

Что этому предшествовало:

  • Народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталий Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К".
  • 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225"Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владисдлав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В общем "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.  
  • Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что "наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты".

"Украинская правда" в Threads

Темы: эпидемиякоронавирусОфис президентаЗеленский
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