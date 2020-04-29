У Зеленского объяснили, как маски с "Мрии" попали в "Эпицентр" Гереги
На самолете "Мрия", который доставляет в Украину медицинские товары, часть груза является гуманитарной, а часть закуплена за счет коммерческих структур.
Источник: комментарий заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко относительно медицинским товаров, которые были доставлены в Украину самолетом "Мрия"
Прямая речь Тимошенко: "Все очень просто, как и говорил президент, этот самолет ("Мрия"- ред.) оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами.
Поэтому на этом самолете, опять же, как говорил президент, был как гуманитарный груз, так и коммерческий, который везли для продажи.
Гуманитарный груз везли для того, чтобы его раздавать в больницы и другие учреждения, где необходима эта гуманитарка. Здесь нет никакого секрета. Там на этом самолете был как гуманитарный, так и коммерческий груз".
Что этому предшествовало:
- Народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталий Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К".
- 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225"Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владисдлав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В общем "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.
- Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что "наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты".