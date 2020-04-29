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Шмигаль анонсував нові пом’якшення карантину на наступному засіданні уряду

Середа, 29 квітня 2020, 20:00
Шмигаль анонсував нові пом’якшення карантину на наступному засіданні уряду

Кабінет міністрів України на наступному засіданні розгляне рішення про нове послаблення карантинних обмежень для бізнесу.

Джерело: Facebook-сторінка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля

Пряма мова Шмигаля: "На наступному засіданні плануємо розглянути низку рішень щодо послаблення карантинних обмежень. Я вже доручив міністерствам і відомствам розробити критерії для об’єктів, які будуть поступово відкриватися. Адже ми не просто маємо відкрити магазини, перукарні та кав’ярні, ми маємо створити умови, за яких перебування там людей не загрожуватиме новим спалахом хвороби".

Що цьому передувало:

  • У середу Кабінет міністрів дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину за умови дотримання вимог безпеки для нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.
  • Водночас під будівлею Кабінету міністрів проходила акція протесту малих підприємців з вимогою послабити карантинні заходи.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинбізнес
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