Шмыгаль анонсировал новые смягчения карантина на следующем заседании правительства
Среда, 29 апреля 2020, 20:00
Кабинет министров Украины на следующем заседании рассмотрит решение о новом ослабление карантина для бизнеса.
Источник: Facebook-страница премьер-министра Дениса Шмыгаля
Прямая речь Шмыгаля: "На следующем заседании планируем рассмотреть ряд решений по ослаблению карантина. Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться. Ведь мы не просто должны открыть магазины, парикмахерские и кафе, мы должны создать условия, при которых пребывание там людей не будет угрожать новой вспышкой болезни".
Что этому предшествовало:
- В среду Кабинет министров разрешил работу продовольственных рынков во время карантина при условии соблюдения требований безопасности для нераспространения коронавирусной болезни COVID-19.
- В то же время под зданием Кабинета министров проходила акция протеста малых предпринимателей с требованием ослабить карантинные мероприятия.