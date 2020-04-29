Шмыгаль анонсировал новые смягчения карантина на следующем заседании правительства

Кабинет министров Украины на следующем заседании рассмотрит решение о новом ослабление карантина для бизнеса.

Источник: Facebook-страница премьер-министра Дениса Шмыгаля

Прямая речь Шмыгаля: "На следующем заседании планируем рассмотреть ряд решений по ослаблению карантина. Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться. Ведь мы не просто должны открыть магазины, парикмахерские и кафе, мы должны создать условия, при которых пребывание там людей не будет угрожать новой вспышкой болезни".

Что этому предшествовало: