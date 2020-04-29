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Ще в одному гуртожитку під Києвом спалах COVID-19, одна людина померла – ЗМІ

Середа, 29 квітня 2020, 21:21
Ще в одному гуртожитку під Києвом спалах COVID-19, одна людина померла – ЗМІ

На Броварщині в гуртожитку для літніх людей села Зазим’є, по вулиці Вишнева, зафіксовано спалах коронавірусу, помер 95-літній киянин.

Джерело: очільник Броварської багатопрофільної клінічної лікарні Валентин Багнюк, якого цитує "Трибуна-Бровари"

Деталі: 95-річний киянин перебував у реабілітаційному центрі в Зазим’ї на Броварщині. Його інфікування коронавірусом підтвердили лабораторним ПЛРтестом.

Очільник лікарні зазначає, що тим часом у гуртожитку вже 24 підопічних і 5 співробітників мають позитивний результат експрестесту на коронавірус.

У Броварському відділі поліції підтвердили виданню, що взяли під контроль гуртожиток. Інших подробиць полісмени не повідомляють.

Багнюк наголошує, що в гуртожитку проживає майже 100 людей.

Що було раніше: Про спалах у гуртожитку на Петропавлівській Борщагівці повідомили 27 квітня. Йдеться про 20-ти поверхову споруду, що належить приватному Вищому навчальному закладу.

Біля гуртожитку встановили контрольно-пропускний пункт, чергують правоохоронці і представники органів місцевого самоврядування.

Там лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 13 осіб, ще 84 людини чекають на результати тестів.

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Теми: Київська областькоронавірусепідемія
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