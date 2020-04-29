Еще в одном общежитии под Киевом вспышка COVID-19, один человек умер – СМИ

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Среда, 29 апреля 2020, 21:21

На Броварщине в общежитии для пожилых людей села Зазимье, по улице Вишневая, зафиксирована вспышка коронавируса, умер 95-летний киевлянин.

Источник: глава Броварской многопрофильной клинической больницы Валентин Багнюк, которого цитирует "Трибуна-Бровары"

Детали: 95-летний киевлянин находился в реабилитационном центре в Зазимье на Броварщине. Его инфицирование коронавирусом подтвердили лабораторным ПЛРтестом.

Глава больницы сообщает, что между тем в общежитии уже 24 подопечных и 5 сотрудников имеют положительный результат экспрестеста на коронавирус.

В Броварском отделении полиции подтвердили изданию, что взяли под контроль общежитие. Других подробностей полицейские не сообщают.

Багнюк отмечает, что в общежитии проживает около 100 человек.

Что было раньше: Об вспышке в общежитии на Петропавловской Борщаговке сообщили 27 апреля. Речь идет о 20-ти этажном зданим, принадлежащем частному Высшему учебному заведению.

Возле общежития установили контрольно-пропускной пункт, дежурят правоохранители и представители органов местного самоуправления.

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Темы: Киевская область коронавирус эпидемия


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