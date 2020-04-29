Еще в одном общежитии под Киевом вспышка COVID-19, один человек умер – СМИ
На Броварщине в общежитии для пожилых людей села Зазимье, по улице Вишневая, зафиксирована вспышка коронавируса, умер 95-летний киевлянин.
Источник: глава Броварской многопрофильной клинической больницы Валентин Багнюк, которого цитирует "Трибуна-Бровары"
Детали: 95-летний киевлянин находился в реабилитационном центре в Зазимье на Броварщине. Его инфицирование коронавирусом подтвердили лабораторным ПЛРтестом.
Глава больницы сообщает, что между тем в общежитии уже 24 подопечных и 5 сотрудников имеют положительный результат экспрестеста на коронавирус.
В Броварском отделении полиции подтвердили изданию, что взяли под контроль общежитие. Других подробностей полицейские не сообщают.
Багнюк отмечает, что в общежитии проживает около 100 человек.
Что было раньше: Об вспышке в общежитии на Петропавловской Борщаговке сообщили 27 апреля. Речь идет о 20-ти этажном зданим, принадлежащем частному Высшему учебному заведению.
Возле общежития установили контрольно-пропускной пункт, дежурят правоохранители и представители органов местного самоуправления.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире