Російські найманці обстріляли житлові будинки Золотого-4

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Середа, 29 квітня 2020, 21:47

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили взяті на себе зобов’язання та обстріляли околиці населеного пункту Золоте-4.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Вогонь загарбники відкрили із житлових кварталів окупованого Золотого-5.

Так, учора 28 квітня, внаслідок ворожого вогню було пошкоджено три житлових будинки. На щастя, ніхто не постраждав.

Що було раніше: 29 квітня внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове травмування.

Українська правда
Теми: ООС бойові дії


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