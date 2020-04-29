Російські найманці обстріляли житлові будинки Золотого-4

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили взяті на себе зобов’язання та обстріляли околиці населеного пункту Золоте-4.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Вогонь загарбники відкрили із житлових кварталів окупованого Золотого-5.

Так, учора 28 квітня, внаслідок ворожого вогню було пошкоджено три житлових будинки. На щастя, ніхто не постраждав.

Що було раніше: 29 квітня внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове травмування.