Российские наемники обстреляли жилые дома Золотого-4

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства и обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4.

Источник: штаб ООС

Детали: Огонь захватчики открыли из жилых кварталов оккупированного Золотого-5.

Так, вчера 28 апреля, в результате вражеского огня были повреждены три жилых дома. К счастью, никто не пострадал.

Что было раньше: 29 апреля в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование.