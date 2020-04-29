Российские наемники обстреляли жилые дома Золотого-4
Среда, 29 апреля 2020, 21:47
Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства и обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4.
Источник: штаб ООС
Детали: Огонь захватчики открыли из жилых кварталов оккупированного Золотого-5.
Так, вчера 28 апреля, в результате вражеского огня были повреждены три жилых дома. К счастью, никто не пострадал.
Что было раньше: 29 апреля в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование.
Украинская правда