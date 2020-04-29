Российские наемники обстреляли жилые дома Золотого-4

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Среда, 29 апреля 2020, 21:47

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства и обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4.

Источник: штаб ООС

Детали: Огонь захватчики открыли из жилых кварталов оккупированного Золотого-5.

Так, вчера 28 апреля, в результате вражеского огня были повреждены три жилых дома. К счастью, никто не пострадал.

Что было раньше: 29 апреля в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование.

Украинская правда
Темы: ООС боевые действия


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