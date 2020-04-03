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Найближчим часом Кабмін обмежить пересування людей

П'ятниця, 3 квітня 2020, 01:21
Найближчим часом Кабмін обмежить пересування людей

Кабінет міністрів планує обмежити час для перебування людей на вулиці під час карантину.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов в етері програми "Право на владу"

Пряма мова: "Дійсно, я вважаю, за необхідне, для того, щоб в нас не було італійського або іспанського сценарію, нам потрібно посилити заходи карантину. Іншого шляху просто не існує. В чому будуть полягати ці заходи, які прийняті на уряді і найближчим часом ця постанова уряду буде оприлюднена. Вони будуть полягати в тому, що буде обмежене пересування людей щодо часу перебування на вулиці. Будуть закриті всі спортивні майданчики, всі сквери. Будуть заборонені всі масові будь-які події.Також це буде стосуватись перебування в засобах індивідуального захисту. Також це буде стосуватись того, що не можна буде пересуватись навіть по двох".

Що передувало: 

Загалом в Україні, станом на 22:00 2 квітня, зафіксовано 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Кабінет міністрів 1 квітня вирішив запровадити в Україні більш жорсткі заходи безпеки на період карантину до 24 квітня 2020 року.

Знати більше: 

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантин
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