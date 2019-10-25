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За екснардепа Микитася внесли 80 мільйонів застави

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 12:35

За ескдепутата Верховної Ради і забудовника Максима Микитася, підозрюваного в організації корупційної схеми з квартирами для Нацгвардії, внесли 80 мільйонів гривень застави.

Джерело: адвокат Микитася Павло Козлов у коментарі УП

Пряма мова: "Вчора внесли за нього заставу. Його рідні. Сьогодні вранці я подав документи, і сьогодні він повинен вийти".

Деталі: Адвокат не зміг уточнити, хто саме з родичів вносив заставу, відзначивши, що бачив тільки довідку, що кошти внесені не з юрособи, а від близьких родичів.

Він також додав, що Микитась вийде з СІЗО орієнтовно в обідню пору, або трохи пізніше.

Передісторія:

  • Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.
  • 4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді застави в сумі 5,5 млн грн.
  • 22 жовтня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала екснардепа і забудовника Максима Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу з 5,5 до 80 мільйонів гривень.
  • За словами прокурора, у матеріалах є кілька розмов Микитася з різними людьми про можливість вбивства свідка та одного з підозрюваних.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: корупціяВерховна Радабудівництво
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