СБУ контролюватиме, аби лікарні "не прикрашали ситуацію" щодо коронавірусу

Служба безпеки України буде контролювати розподіл медичного обладнання в областях під час пандемії COVID-19.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Працівники СБУ мають допомогти у вирішенні проблеми: на жаль, не всі керівники медичних закладів подають достовірну інформацію щодо забезпечення та прикрашають ситуацію. Це призводить до того, що Київ бачить від регіонів одні цифри, а реальна ситуація на місці – гірша".

Деталі: Також президент поставив завдання здійснювати жорсткий контроль за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання в регіонах. До контролю залучать СБУ.

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Передісторія:

Станом на 3 квітня у всьому світі було зареєстровано 1 014 673 випадки зараження коронавірусом, 210 335 осіб одужали та 52 973 померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Станом на 10.00 3 квітня в Україні загалом підтвердили 942 випадки захворювання на COVID-19, з них 23 випадки – летальні, 19 людей одужали.

Нагадаємо: 1 квітня Андрій Пальчевський заявив, що СБУ провела обшуки в його лабораторії на підставі статті 113 ККУ - "диверсія проти держави". Він додав, що його намагаються "прив'язати" до того, що київська лабораторія не повідомила про три випадки захворювання на коронавірус і посприяла епідемії.