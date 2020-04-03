Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ контролюватиме, аби лікарні "не прикрашали ситуацію" щодо коронавірусу

П'ятниця, 3 квітня 2020, 20:51
СБУ контролюватиме, аби лікарні не прикрашали ситуацію щодо коронавірусу

Служба безпеки України буде контролювати розподіл медичного обладнання в областях під час пандемії COVID-19.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Працівники СБУ мають допомогти у вирішенні проблеми: на жаль, не всі керівники медичних закладів подають достовірну інформацію щодо забезпечення та прикрашають ситуацію. Це призводить до того, що Київ бачить від регіонів одні цифри, а реальна ситуація на місці – гірша".

Деталі: Також президент поставив завдання здійснювати жорсткий контроль за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання в регіонах. До контролю залучать СБУ.

Знати більше:  Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

 Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія: 

  • Станом на 3 квітня у всьому світі було зареєстровано 1 014 673 випадки зараження коронавірусом, 210 335 осіб одужали та 52 973 померли від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • Станом на 10.00 3 квітня в Україні загалом підтвердили 942 випадки захворювання на COVID-19, з них 23 випадки – летальні, 19 людей одужали.

Нагадаємо: 1 квітня Андрій Пальчевський заявив, що СБУ провела обшуки в його лабораторії на підставі статті 113 ККУ - "диверсія проти держави". Він додав, що його намагаються "прив'язати" до того, що київська лабораторія не повідомила про три випадки захворювання на коронавірус і посприяла епідемії.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийкоронавірусСБУмедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
Зеленський
Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16
Президент посмертно присвоїв звання Героя понад 40 захисникам
Останні новини
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: Росія випустила ракети
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
Усі новини...
Реклама: