На Житомирщині виявили ще 17 випадків COVID-19

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Четвер, 30 квітня 2020, 05:24

29 квітня у Житомирській області підтвердили 17 нових випадків інфікування. Усього в області зареєстрували 374 зараження. 

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Пряма мова: "За результатами лабораторного дослідження 95 проб кількість хворих на COVID-19 зросла на 17 осіб. Окрім того, 5 повторних проб у інфікованих осіб показали наявність хвороби в організмі".

Деталі: Найбільше хворих нарахували в обласному центрі – 126 людей. У Коростені підтвердили 69 інфікувань, у Бердичеві – 73. 

Усього в області одужала 21 людина, 5 – за останні два дні.

Що передувало: Три дні поспіль у Житомирській області фіксували по 3 нових випадки зараження коронавірусом.

Нагадаємо:

  • За останню добу, 28 квітня, зафіксовано 456 нових випадків захворювання на COVID-19, при цьому 11 пацієнтів померли, а 111 одужали.
  • Загалом станом на 9 ранку 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали.

Українська правда
Теми: Житомирщина коронавірус


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