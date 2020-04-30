На Житомирщині виявили ще 17 випадків COVID-19

29 квітня у Житомирській області підтвердили 17 нових випадків інфікування. Усього в області зареєстрували 374 зараження.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Пряма мова: "За результатами лабораторного дослідження 95 проб кількість хворих на COVID-19 зросла на 17 осіб. Окрім того, 5 повторних проб у інфікованих осіб показали наявність хвороби в організмі".

Деталі: Найбільше хворих нарахували в обласному центрі – 126 людей. У Коростені підтвердили 69 інфікувань, у Бердичеві – 73.

Усього в області одужала 21 людина, 5 – за останні два дні.

Що передувало: Три дні поспіль у Житомирській області фіксували по 3 нових випадки зараження коронавірусом.

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