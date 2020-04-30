На Житомирщине обнаружили еще 17 случаев COVID-19
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Четверг, 30 апреля 2020, 05:24
29 апреля в Житомирской области подтвердили 17 новых случаев инфицирования. Всего в области зарегистрировали 374 заражения.
Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook
Прямая речь: "По результатам лабораторного исследования 95 проб количество больных COVID-19 выросло на 17 человек. Кроме того, 5 повторных проб у инфицированных показали наличие болезни в организме".
Детали: Больше всего больных насчитали в областном центре – 126 человек. В Коростене подтвердили 69 заражений, в Бердичеве – 73.
Всего в области вылечился 21 человек, 5 – за последние два дня.
Что предшествовало: Три дня подряд в Житомирской области фиксировали по 3 новых случая заражения коронавируса.
Напомним:
- За последние сутки, 28 апреля, зафиксировано 456 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 11 пациентов умерли, а 111 выздоровели.
- Всего по состоянию на 9 утра 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели.
- На Львовщине тогда же отчитывались о 405 случаях заражения.
Украинская правда
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