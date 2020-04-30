На Житомирщине обнаружили еще 17 случаев COVID-19

29 апреля в Житомирской области подтвердили 17 новых случаев инфицирования. Всего в области зарегистрировали 374 заражения.

Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook

Прямая речь: "По результатам лабораторного исследования 95 проб количество больных COVID-19 выросло на 17 человек. Кроме того, 5 повторных проб у инфицированных показали наличие болезни в организме".

Детали: Больше всего больных насчитали в областном центре – 126 человек. В Коростене подтвердили 69 заражений, в Бердичеве – 73.

Всего в области вылечился 21 человек, 5 – за последние два дня.

Что предшествовало: Три дня подряд в Житомирской области фиксировали по 3 новых случая заражения коронавируса.

Напомним: