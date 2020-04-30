Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Житомирщине обнаружили еще 17 случаев COVID-19

Четверг, 30 апреля 2020, 05:24
На Житомирщине обнаружили еще 17 случаев COVID-19

29 апреля в Житомирской области подтвердили 17 новых случаев инфицирования. Всего в области зарегистрировали 374 заражения.

Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook

Прямая речь: "По результатам лабораторного исследования 95 проб количество больных COVID-19 выросло на 17 человек. Кроме того, 5 повторных проб у инфицированных показали наличие болезни в организме".

Детали: Больше всего больных насчитали в областном центре – 126 человек. В Коростене подтвердили 69 заражений, в Бердичеве – 73.

Всего в области вылечился 21 человек, 5 – за последние два дня.

Что предшествовало: Три дня подряд в Житомирской области фиксировали по 3 новых случая заражения коронавируса.

Напомним:

  • За последние сутки, 28 апреля, зафиксировано 456 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 11 пациентов умерли, а 111 выздоровели.
  • Всего по состоянию на 9 утра 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели.
  • На Львовщине тогда же отчитывались о 405 случаях заражения.

Украинская правда
Темы: Житомирская областькоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Житомирская область
Четыре области подверглись атаке "Шахедами", на Житомирщине попало в инфраструктурный объект
Из-за атаки дронами пострадал инфраструктурный объект в Житомирской области, также попали по Черкасской области
На Житомирщине в лесу погиб мужчина: поехал по чернику на заминированную территорию
Последние новости
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
Все новости...
Реклама: