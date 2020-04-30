РФ може роздати до 300 тисяч паспортів на окупованому Донбасі – командувач ОС

Упродовж 2019 року російське громадянство отримали 136 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, і у 2020 році цей показник може перевищити 300 тисяч осіб.

Джерело: командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "За офіційними даними міграційних служб, упродовж 2019 року російське громадянство отримали 136 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій. За умов збереження активності жителів цих квазідержавних утворень та розширення можливостей російських міграційних служб у 2020 році вказаний показник може перевищити відмітку в 300 тисяч осіб".

Деталі: Кравченко назвав роздачу агресором паспортів мешканцям окупованих територій одним з найбільш дестабілізуючих факторів як в районі проведення ООС, так і в нашій державі.

Водночас він зазначив, що поточні соціально-економічні показники окупованих територій Донбасу засвідчують наявність системних проблем - закриття підприємств, простій виробничих потужностей, відсутність прибутку, неможливість сплачувати заробітну плату та податки, накопичення боргів, нерівномірність економічного розвитку окремих районів.

На думку командувача ОС, окупаційні адміністрації демонструють неспроможність самостійної економічної діяльності без фінансової підтримки та ринків збуту Російської Федерації.