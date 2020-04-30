РФ може роздати до 300 тисяч паспортів на окупованому Донбасі – командувач ОС

567 переглядів
Четвер, 30 квітня 2020, 11:20

Упродовж 2019 року російське громадянство отримали 136 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, і у 2020 році цей показник може перевищити 300 тисяч осіб.

Джерело: командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "За офіційними даними міграційних служб, упродовж 2019 року російське громадянство отримали 136 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій. За умов збереження активності жителів цих квазідержавних утворень та розширення можливостей російських міграційних служб у 2020 році вказаний показник може перевищити відмітку в 300 тисяч осіб".

Деталі: Кравченко назвав роздачу агресором паспортів мешканцям окупованих територій одним з найбільш дестабілізуючих факторів як в районі проведення ООС, так і в нашій державі.

Водночас він зазначив, що поточні соціально-економічні показники окупованих територій Донбасу засвідчують наявність системних проблем - закриття підприємств, простій виробничих потужностей, відсутність прибутку, неможливість сплачувати заробітну плату та податки, накопичення боргів, нерівномірність економічного розвитку окремих районів.

На думку командувача ОС, окупаційні адміністрації демонструють неспроможність самостійної економічної діяльності без фінансової підтримки та ринків збуту Російської Федерації.

Теми: Донбас війна Росія Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Відкриття лінії зіткнення – серед тем "нормандської зустрічі" міністрів 30 квітня 2020, 10:39
Бойовики порушили "тишу" 15 разів – ООС 30 квітня 2020, 07:20
Бойовики 8 разів обстріляли позиції ЗСУ 29 квітня 2020, 18:44
Усі новини
Головні новини
30 квітня. No time to die: В Україні 10 тисяч інфікованих, у Росії тисяча смертей, у США мільйон тестів щотижня
Справа Гандзюк: на рахунки Киви наклали арешт – юристи
Спаду не помітно: 540 нових випадків коронавірусу та 11 смертей за добу в Україні
На Житомирщині виникло ще три пожежі в лісах
Усі новини
соцмережі

Закулісся ідеальних фото в Instagram

Фото

Найпрекрасніші птахи світу живуть в Бразилії