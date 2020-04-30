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РФ может раздать до 300 тысяч паспортов на оккупированном Донбассе – командующий ОС

Четверг, 30 апреля 2020, 11:20
РФ может раздать до 300 тысяч паспортов на оккупированном Донбассе – командующий ОС

В течение 2019 года российское гражданство получили 136 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, и в 2020 году этот показатель может превысить 300 тысяч человек.

Источник: командующий Объединенных сил Владимир Кравченко в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "По официальным данным миграционных служб, в течение 2019 года российское гражданство получили 136 000 жителей временно оккупированных территорий. При сохранении активности жителей этих квазигосударственных образований и расширении возможностей российских миграционных служб в 2020 году указанный показатель может превысить отметку в 300 000 человек" .

Детали: Кравченко назвал раздачу агрессором паспортов жителям оккупированных территорий одним из самых дестабилизирующих факторов как в районе проведения ООС, так и в нашей стране.

В то же время он отметил, что текущие социально-экономические показатели оккупированных территорий Донбасса свидетельствуют о наличии системных проблем - закрытие предприятий, простой производственных мощностей, отсутствие прибыли, невозможность выплачивать заработную плату и налоги, накопления долгов, неравномерность экономического развития отдельных районов.

По мнению командующего ОС, оккупационные администрации демонстрируют несостоятельность самостоятельной экономической деятельности без финансовой поддержки и рынков сбыта Российской Федерации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассвойнаРосcияОбъединенные силы на Донбассе
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