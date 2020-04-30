Лікарні ОРДЛО переповнені хворими на коронавірус – командувач ОС

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Четвер, 30 квітня 2020, 11:41

Командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко заявляє, що окупанти приховують реальну інформацію про COVID-19 на Донбасу, лікарні ОРДЛО переповнені хворими на ГРВІ та пневмонію, а медперсоналу заборонили говорити про епідеміологічну ситуацію.

Джерело: інтерв’ю Кравченка Укрінформу

Пряма мова: "Окупаційна адміністрація прогнозовано намагається приховати реальний стан епідемічної ситуації. У лікарнях інфекційні відділення переповнені хворими на ГРВІ та пневмонію, фактично відсутні запаси медичних масок, рукавиць та противірусних препаратів, не вистачає профільних медичних працівників і необхідного обладнання.

При цьому діючий медперсонал зобов’язали під розписку не розголошувати відомості щодо епідеміологічної ситуації".

Деталі: За словами Кравченка, на даний час на тимчасово окупованих територіях об’єднані сили зафіксували понад 400 випадків інфікування COVID-19, хоча за "офіційними даними" окупаційних адміністрацій обліковано лише близько 150 таких випадків.

Він зазначив, що нині кількість хворих на коронавірус в Росії перевищила кількість інфікованих в Китаї. Тому під час ротації російсько-окупаційних військ спостерігається і суттєве збільшення захворюваності на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

При цьому російське командування дбає про захист саме військовослужбовців ЗС РФ – медикаменти та відповідні засоби направляються передусім на їхні потреби.

Кравченко також додав, що наразі суттєво зросла кількість місцевих мешканців, які незадоволені політикою окупантів щодо боротьби з коронавірусом та які не довіряють офіційним даним так званих "держорганів Л/ДНР" про захворювання на СOVІD-19.

Передісторія: 

Теми: коронавірус ОРДЛО Донбас


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