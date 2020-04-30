Больницы ОРДЛО переполнены больными коронавирусом – командующий ОС

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Четверг, 30 апреля 2020, 11:41

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявляет, что оккупанты скрывают реальную информацию о COVID-19 на Донбассе, больницы ОРДЛО переполнены больными ОРВИ и пневмонией, а медперсоналу запретили говорить об эпидемиологической ситуации.

Источник: интервью Кравченко Укринформу

Прямая речь: "Оккупационная администрация прогнозируемо пытается скрыть реальное состояние эпидемической ситуации. В больницах инфекционные отделения переполнены больными ОРВИ и пневмонией, фактически отсутствуют запасы медицинских масок, перчаток и противовирусных препаратов, не хватает профильных медицинских работников и необходимого оборудования.

При этом действующий медперсонал обязали под расписку не разглашать сведения об эпидемиологической ситуации".

Детали: По словам Кравченко, в настоящее время на временно оккупированных территориях объединенные силы зафиксировали более 400 случаев инфицирования COVID-19, хотя по "официальным данным" оккупационных администраций зафиксировано только около 150 таких случаев.

Он отметил, что сейчас количество больных коронавирусом в России превысило число инфицированных в Китае. Поэтому во время ротации российско-оккупационных войск наблюдается и существенное увеличение заболеваемости на временно оккупированных территориях Донбасса.

При этом российское командование заботится о защите именно военнослужащих ВС РФ – медикаменты и соответствующие средства направляются прежде всего на их потребности.

Кравченко также добавил, что сейчас существенно возросло количество местных жителей, которые недовольны политикой оккупантов относительно борьбы с коронавирусом и которые не доверяют официальным данным так называемых "госорганов Л/ДНР" о заболевании СOVІD-19.

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Темы: коронавирус ОРДЛО Донбасс


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