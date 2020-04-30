Больницы ОРДЛО переполнены больными коронавирусом – командующий ОС
Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявляет, что оккупанты скрывают реальную информацию о COVID-19 на Донбассе, больницы ОРДЛО переполнены больными ОРВИ и пневмонией, а медперсоналу запретили говорить об эпидемиологической ситуации.
Источник: интервью Кравченко Укринформу
Прямая речь: "Оккупационная администрация прогнозируемо пытается скрыть реальное состояние эпидемической ситуации. В больницах инфекционные отделения переполнены больными ОРВИ и пневмонией, фактически отсутствуют запасы медицинских масок, перчаток и противовирусных препаратов, не хватает профильных медицинских работников и необходимого оборудования.
При этом действующий медперсонал обязали под расписку не разглашать сведения об эпидемиологической ситуации".
Детали: По словам Кравченко, в настоящее время на временно оккупированных территориях объединенные силы зафиксировали более 400 случаев инфицирования COVID-19, хотя по "официальным данным" оккупационных администраций зафиксировано только около 150 таких случаев.
Он отметил, что сейчас количество больных коронавирусом в России превысило число инфицированных в Китае. Поэтому во время ротации российско-оккупационных войск наблюдается и существенное увеличение заболеваемости на временно оккупированных территориях Донбасса.
При этом российское командование заботится о защите именно военнослужащих ВС РФ – медикаменты и соответствующие средства направляются прежде всего на их потребности.
Кравченко также добавил, что сейчас существенно возросло количество местных жителей, которые недовольны политикой оккупантов относительно борьбы с коронавирусом и которые не доверяют официальным данным так называемых "госорганов Л/ДНР" о заболевании СOVІD-19.
Предыстория:
- 31 марта в так называемой "ДНР" сообщили о первом случае коронавируса на оккупированной территории Донецкой области, а 22 апреля – о первой смерти от COVID-19.