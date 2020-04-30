Убийство сына Соболева: еще одного подозреваемого объявили в международный розыск

Еще одного подозреваемого в причастности к организации нападения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб 3-летний сын депутата, объявили в международный розыск.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "Сообщено о подозрении лицу, которое может быть причастно к покушению на убийство депутата Киевского областного совета и убийства его 3-летнего сына в центре Киева в декабре 2019 года.

Сейчас фигурант объявлен в международный розыск. Также по ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дает правовые основания компетентным органам задержать это лицо на территории другого государства".

Детали: За покушение на Соболева и убийство его сына 6 лицам сообщено о подозрении: четыре из них находятся под стражей, двое - в международном розыске.

В офисе генпрокурора УП отметили, что это новый подозреваемый по делу (шестой), однако не смогли уточнить, каким образом он причастен к покушению.

Что было раньше: По версии следствия, подозреваемыми в исполнении преступления оказались Андрей Лаврега (снайпер) и Алексей Семенов ("разведчик"). Ребята служили в батальоне "Аратта" Украинской добровольческой армии, но летом 2019 года покинули батальон.

Подозреваемым в организации покушения на жизнь Соболева, повлекшее смерть его сына, следствие считает россиянина Юсупа Абуева, который также находится в розыске с ноября 2019 года. Абуев - организатор банды, причастной к похищениям и вымогательстве.

В 2019 году Абуев долгое время был членом националистической организации "Традиция и порядок", с которой якобы ушел в июле текущего года, а также был замечен на востоке страны в роте "Медведи" Украинской добровольческой армии.

Еще двое новых фигурантов, которых взяли под стражу в конце марта 2020 года, уроженец Ирпеня Александр Раев на позывной "Майор" и россиянин Ибрагим Шахгириев известный, как "ОРЦ".

Как пишет hromadske, Раев - с 2016 года был активистом "Традиции и порядка", а Шахгириев - уроженец Чеченской республики, около 6 лет проживает в Украине, где работает охранником.

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