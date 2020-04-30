Кива каже, що його рахунки не заблоковані

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива запевняє, що суд не блокував його рахунки через несплату судового збору, хоча про це йдеться у постанові суду.

Джерело: Кива в ефірі NewsOne

Пряма мова Ківи: "Поки мої рахунки все працюють ... Картка моя зарплатна працює, а інших рахунків у мене немає".

Деталі: Проте у розпорядженні УП є постанова, у якій йдеться протилежне.

Передісторія: 30 квітня юристи компанії "Міллер" повідомили, що на кошти народного депутата Іллі Киви наклали арешт для забезпечення сплати судового збору за позовом батька активістки Катерини Гандзюк у справі про захист честі та гідності.