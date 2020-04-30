Кива каже, що його рахунки не заблоковані
Четвер, 30 квітня 2020, 17:56
Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива запевняє, що суд не блокував його рахунки через несплату судового збору, хоча про це йдеться у постанові суду.
Джерело: Кива в ефірі NewsOne
Пряма мова Ківи: "Поки мої рахунки все працюють ... Картка моя зарплатна працює, а інших рахунків у мене немає".
Деталі: Проте у розпорядженні УП є постанова, у якій йдеться протилежне.
Передісторія: 30 квітня юристи компанії "Міллер" повідомили, що на кошти народного депутата Іллі Киви наклали арешт для забезпечення сплати судового збору за позовом батька активістки Катерини Гандзюк у справі про захист честі та гідності.
Українська правда