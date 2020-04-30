Кива говорит, что его счета не заблокированы

Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Илья Кива уверяет, что суд не блокировал его счета из-за неуплаты судебного сбора, хотя об этом сообщается в постановлении суда.

Источник: Кива в эфире NewsOne

Прямая речь Кивы: "Пока мои счета все работают ... Карточка моя зарплатная работает, а других счетов у меня нет".

Детали: Однако в распоряжении УП есть постановление, в котором говорится обратное.

Предыстория: 30 апреля юристы компании "Миллер" сообщили, что на средства народного депутата Ильи Киви наложили арест для обеспечения уплаты судебного сбора по иску отца активистки Екатерины Гандзюк по делу о защите чести и достоинства.