Справа Гандзюк: на рахунки Киви наклали арешт – юристи

На кошти народного депутата Іллі Киви наклали арешт для забезпечення сплати судового збору за позовом батька активістки Катерини Гандзюк у справі про захист честі та гідності.

Джерело: юридична компанія "Міллер", яка від імені батька активістки подала позов до Киви про захист честі і гідності Катерини Гандзюк

Дослівно: "Арештовано рахунки І. Киви по справі Катерини Гандзюк".

Деталі: У "Міллер" нагадали, що Кива безпідставно звинуватив Катерину Гандзюк в корупції. 26 червня 2019 року Солом’янський райсуд Києва за позовом батька активістки зобов’язав Киву спростувати брехню про Гандзюк.

Також суд ухвалив стягнути з Киви на користь Віктора Гандзюка судовий збір у розмірі 1409,6 гривні.



22 квітня на виконання рішення суду державний виконавець Дніпровського райвідділу ДВС у Києві ухвалив постанову про накладення арешту на кошти Киви для забезпечення сплати судового збору.



У "Міллер" пояснили, що якщо Кива не виконає рішення суду і не спростує брехню про Гандзюк, то його можуть оштрафувати, а потім і відкрити кримінальне провадження.

Що було раніше: 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер.

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