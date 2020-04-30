Справа Гандзюк: на рахунки Киви наклали арешт – юристи

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Четвер, 30 квітня 2020, 09:58

На кошти народного депутата Іллі Киви наклали арешт для забезпечення сплати судового збору за позовом батька активістки Катерини Гандзюк у справі про захист честі та гідності.

Джерело: юридична компанія "Міллер", яка від імені батька активістки подала позов до Киви про захист честі і гідності Катерини Гандзюк

Дослівно: "Арештовано рахунки І. Киви по справі Катерини Гандзюк".

Деталі: У "Міллер" нагадали, що Кива безпідставно звинуватив Катерину Гандзюк в корупції. 26 червня 2019 року Солом’янський райсуд Києва за позовом батька активістки зобов’язав Киву спростувати брехню про Гандзюк.

Також суд ухвалив стягнути з Киви на користь Віктора Гандзюка судовий збір у розмірі 1409,6 гривні.

22 квітня на виконання рішення суду державний виконавець Дніпровського райвідділу ДВС у Києві ухвалив постанову про накладення арешту на кошти Киви для забезпечення сплати судового збору.

У "Міллер" пояснили, що якщо Кива не виконає рішення суду і не спростує брехню про Гандзюк, то його можуть оштрафувати, а потім і відкрити кримінальне провадження.

Що було раніше: 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер.

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
  • 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
  • 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера. 
  • 28 березня друзі вбитої активістки Катерини Гандзюк заявили, що генпрокурор Ірина Венедіктова тисне на її батька.
  • 30 березня суд продовжив термін тримання Олексія Левіна під вартою ще на 2 місяці, адвокати подали апеляцію. 

Українська правда
Теми: суд Верховна Рада напад на Гандзюк


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