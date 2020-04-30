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В Киевском СИЗО готовят шесть платных мест

Четверг, 30 апреля 2020, 19:19
В Киевском СИЗО готовят шесть платных мест

Платные камеры в следственных изоляторах появятся сначала в Киевском СИЗО. Они рассчитаны на шесть мест.

Источник: заместитель Министра юстиции Елена Высоцкая в интервью "Слідство.Інфо"

Прямая речь Высоцкой: "Мы сейчас обустраиваем эти камеры в ручном режиме и знаем, сколько их будет в каждом учреждении. Начинаем с Киевского СИЗО. В нем шесть мест.

Также у нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах. Нас не интересует, кто именно находится. Находится - значит, в этот день должна быть оплата".

Детали: Она подчеркнула, что такие нововведения должны исключить коррупционную составляющую в учреждениях.

По словам Высоцкой, договор относительно поселения в улучшенную камеру будет заключаться между заключенным и администрацией в письменном виде. Также Министерство юстиции установит систему видеонаблюдения для мониторинга заполнения таких камер.

Напомним: в апреле стало известно, что министерство юстиции в пределах реформы решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинюстСИЗО
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