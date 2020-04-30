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Онлайн-школа: урок про російську агресію замінили на відео з Усиком

Четвер, 30 квітня 2020, 21:48
Онлайн-школа: урок про російську агресію замінили на відео з Усиком

"Всеукраїнська школа онлайн" замість уроку із темою "Російська агресія проти України" показала урок із боксером Усиком про науково-технологічну революцію.

Джерело: "Радіо свобода"

Деталі: У розкладі для 11 класу на сайті Міністерства освіти і науки вказано, що в рамках предмету "Всесвітня історія" буде викладено тему "Агресія Росії проти України у 2014 році. Російсько-українська війна".

Втім, на офіційному каналі Міністерства освіти і науки в Ютуб замість оголошеного уроку вийшов інший – про науково-технологічну революцію, відзнятий за участю боксера Олександра Усика.

"Українська правда" у Threads

Теми: Міносвітиісторія
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